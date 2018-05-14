اليمن.. عملية عسكرية واسعة نحو مدينة الحديدة

أعلنت قوات تحالف دعم الشرعية عن انطلاق عملية عسكرية واسعة باتجاه مدينة الحديدة تشارك فيها الوية العمالقة والمقاومة التهامية ووحدات عسكرية يقودها العميد طارق صالخ ، بالتزامن مع تواصل العمليات غربي تعز وإستعادة السيطرة على مناطق جديدة في مديريتي الجراحي والتحيتا

وقال العميد الركن عبد السلام الشحي، قائد قوات التحالف في الساحل الغربي، الأحد إن العملية ستتم بإسناد بري وبحري وجوي من قوات التحالف بقيادة السعودية ، وتهدف إلى القضاء على تجمعات ميليشيات الحوثي في الساحل الغربي لليمن ووقف تهديدها للملاحة الجوية في البحر الأحمر.

وكانت قوات الشرعية اليمنية، استكملت الاحد، باسناد من التحالف العربي، تأمين وتطهير ميناء الحيمة العسكري في مديرية التحيتا جنوب الحديدة بجبهة الساحل الغربي.

وأظهرت عدة صور ملتقطة من الموقع، بوابة ميناء الحيمة العسكري الذي كان منفذاً للميليشيات الحوثية لتهريب الأسلحة، بعد تحريره، واستعادة السيطرة عليه.

وأفاد مصدر ميداني، أن قوات الجيش والمقاومة اليمنية التحمت من عدة محاور، مساء الاحد، في ميناء الحيمة و بدأت التحرك شمالا صوب الحديدة حسب الخطة المرسومة. واوضح، ان احكام السيطرة على منطقة وميناء الحيمة وتطهير منطقة قطابة القريبة منها وبدء تحرير مديرية التحيتا، يقرب المسافة لتحرير مدينة الحديدة ومينائها وبتر اخر اذرع ايران لتهريب السلاح للحوثيين، وتأمين الملاحة الدولية في البحر الأحمر وباب المندب.

وبحسب المصدر، فقد تكبدت ميليشيات الحوثي في المعارك خسائر فادحة في العتاد والأرواح، وفر من تبقى منهم.

وحققت قوات الشرعية اليمنية، باسناد من التحالف العربي، انجازات نوعية لافتة في جبهة الساحل الغربي، ووجهت ضربات قاصمة للميليشيات الحوثية، التي تهاوت في مناطق واسعة عقب السيطرة على خطوط الامداد الرئيسية في البرح والوازعية وموزع والمخا، وتحرير معسكر العمري الاستراتيجي.





