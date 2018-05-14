مفاجأة الشرعية لليمنيين.. "قريباً رحلات من صنعاء للمرضى"

أكدت الحكومة اليمنية أن ترتيبات سيجري الإعلان عنها قريباً لتنظيم رحلات من مطار صنعاء للمرضى المحتاجين لعلاج خارج اليمن.

وقال وزير الخارجية عبدالملك المخلافي في تغريدة له على تويتر في وقت متأخر من مساء الأحد إنه ناقش مع منسق الشوون الانسانية ليز جراندي، تنظيم رحلات من مطار صنعاء للمصابين بأمراض تحتاج الى علاج في الخارج بالتنسيق مع تحالف دعم الشرعية والأمم المتحدة ومنظمة الصحة العالمية.

Soon we’ll announce the details of the agreement which stems from the keenness of the Gov, the Arab Coalition, & the #UN to alleviate the suffering of #Yemenis caused by the #Houthi militia which until now refuses to withdraw from the airport & thwarts the proposals to open it. — عبدالملك المخلافي (@almekhlafi52) May 13, 2018

وأضاف المخلافي في تغريدة أخرى باللغة الإنجليزية أنه ‏سيتم قريباً اعلان تفاصيل الاتفاق الذي يأتي حرصا من الحكومة اليمنية والتحالف بالتعاون مع الأمم المتحدة للتخفيف من معاناة الشعب اليمني التي تسببت فيها المليشيات الانقلابية والتي لازالت حتى الآن ترفض الانسحاب من مطار صنعاء وتضع العراقيل أمام مقترحات فتحه بصورة كاملة.

