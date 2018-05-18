جبهة الحديدة.. الشرعية تسيطر على مواقع استراتيجية

سيطرت قوات الشرعية اليمنية، في أول أيام شهر رمضان، على مواقع استراتيجية جديدة في مديرية التحيتا بمحافظة الحديدة، في إطار العملية العسكرية المستمرة بدعم من تحالف دعم الشرعية في اليمن، لتحرير #الحديدة ومينائها الاستراتيجي من قبضة #ميليشيا_الحوثي الانقلابية.

وأفادت مصادر ميدانية، أن وحدات من ألوية حراس الجمهورية التي يقودها العميد #طارق_صالح نفذت، مساء الخميس، التفافا ناجحا، واقتحمت 4 مواقع استراتيجية مطلة على قرية السقف والقرى المجاورة لها جنوب مديرية التحيتا.

وأوضحت أن تلك المواقع كانت تشكل النسق الدفاعي للحوثيين خلال اليومين الماضيين، لإعاقة تقدم قوات الشرعية لتحرير منطقة الفازة وصولا إلى مفرق زبيد.

وأكدت المصادر، سقوط قتلى وجرحى في صفوف الميليشيات الحوثية وإجبار بقية عناصرها على الفرار.

وتقترب قوات الشرعية اليمنية، من بسط سيطرتها على كامل مديرية "التحيتا" التابعة لمحافظة الحديدة، بعد تمشيط مساحات كبيرة منها، في اليومين الماضيين.



طارق صالح يهنئ بالتحرر من صلف الحوثي

وكان العميد طارق صالح قائد ألوية حراس الجمهورية، تعهد في برقية بمناسبة حلول شهر رمضان، بتطهير كل مدن وقرى اليمن من إرهاب ميليشيا الحوثي الانقلابية.

وقال: "رمضان شهر الجهاد تهانينا به لكل مدينة وقرية تطهرت من صلف الحوثي.. ووعدنا لكل قرية ومدينة لا تزال تنتظر".

وأشار إلى أن زبيد، من أبرز مدن محافظة الحديدة التاريخية، وشكّلت مدينة التسامح الديني والتعدد المذهبي، وكانت شاهدة على يمن يرفض جماعات الإكراه الديني والفساد الدنيوي.

وباستكمال السيطرة على التحيتا تتقدم القوات اليمنية باتجاه زبيد، المدرجة على قائمة التراث العالمي، والتي تهدد ميليشيات الحوثي بنسفها بعد ان زرعتها بالغام وعبوات ناسفة.