الجيش اليمني ينتزع مواقع استرتيجية في الجوف

أحرزت قوات #الجيش_اليمني، اليوم الأربعاء، تقدما ميدانيا نحو مركز مديرية برط العنان بمحافظة #الجوف شمال البلاد، إثر فرض سيطرتها الكاملة على عدد من المواقع الاستراتيجية.

وقال رئيس عمليات لواء حسم في الجيش الوطني العقيد عبدالله مطوان في تصريح لـ"العربية"، إنهم تمكنوا من السيطرة الكاملة على سلسلة جبال الامهور وجبل القاهرة والظهرة الاستراتيجية، والتي من خلالها تم قطع خط إمداد الميليشيات القادم من منطقة رحوب وصولا إلى وادي سلبة والقعيف الواقعين تحت سيطرة الجيش نيرانياً.

وأشار مطوان إلى أن المعارك لاتزال مستمرة باتجاه مركز مديرية برط العنان الهدف القادم لقوات الجيش الوطني، لافتا إلى أن ما لا يقل عن 15 عنصرا بينهم قيادات ميدانية من الميليشيات الانقلابية قد لقوا مصرعهم خلال المعارك التي شهدتها المنطقة، حررت فيها مساحة تقدر بخمسة كيلومترات.

وأضاف الجعيدي أن الميليشيات تكبدت خسائر فادحة في العتاد، حيث تم تدمير عشر آليات عسكرية وطبية ومركز صحي ميداني تابعة لعناصر التمرد إثر غارات لقوات تحالف دعم الشرعية المساندة للجيش اليمني، وسط انكسارات للميليشيات وفرار من تبقى من عناصرهم.