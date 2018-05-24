اليمن.. سقطرى منكوبة والإعصار خلف 17 مفقوداً

صرح رمزي محروس، محافظ ارخبيل سقطرى اليمني، الخميس، بأن المناطق الجنوبية والشمالية الشرقية لجزيرة #سقطرى لا تزال معزولة ولم تتمكن فرق الإنقاذ من الوصول إليها نتيجة شدة هطول الأمطار وتدمير الطرق وانقطاع الاتصالات بها.

وأوضح أن محصلة الإعصار الذي يضرب الجزيرة منذ الليلة الماضية سبعة عشر مفقودا نتيجة غرق سفينتين في ميناء الجزيرة وجرف عدد من السيارات.

وأضاف: "أن مياه الأمطار غمرت المناطق الساحلية للجزيرة، وألحقت أضرارا كبيرة بالمنازل التي لم تكن مهيأة لتحمل الرياح الشدية والأمطار الغزيرة التي تتساقط بشكل متواصل على الجزيرة".

وأكد أن أكثر من عشر قرى معزولة تماما جنوب وشرق وشمال شرق الجزيرة، ويتعذر الوصول إليها، وتوقع ارتفاع عدد الضحايا، وحدوث أضرار كبيرة في تلك المناطق التي تقع في ممر الإعصار.

وجدد مناشدة المنظمات الإنسانية والدول العربية بسرعة إرسال فرق إغاثية وإنقاذ إلى الجزيرة التي أعلنتها الحكومة اليمنية منطقة منكوبة.