التحالف يحبط هجوما إرهابيا بطائرة بدون طيار باتجاه أبها

أعلن تحالف دعم الشرعية في اليمن اليوم السبت، إحباطه محاولة هجوم إرهابي بطائرة بدون طيار كانت متجهة إلى مدينة أبها، جنوب السعودية.

وأوضح التحالف أنه رصد ودمّر الطائرة بدون طيار التي حاولت الاقتراب من مطار أبها.

وبعدها، استهدف التحالف الإرهابيين المسؤولين عن إطلاق الطائرة بدون طيار من مدينة صعدة التي يسيطر عليها الحوثيون في اليمن.

وشدد التحالف على أن مطار أبها يعمل بحركته المعتادة.

وبحسب ما جاء على وكالة الأنباء السعودية "واس"، صرح المتحدث الرسمي باسم قوات التحالف العقيد الركن تركي المالكي أنه "وفي تمام الساعة 13:45 رصدت منظومة الدفاع الجوي المعنية بحماية مطار أبها جسما غير معروف باتجاه مطار أبها الدولي وتم التعامل معه وتدميره بحسب قواعد الاشتباك".

وبين العقيد المالكي أنه "ومن خلال فحص حطام الجسم من قبل المختصين بقوات التحالف المشتركة تبين أنها طائرة بدون طيار تابعة لمليشيا الحوثي بخصائص ومواصفات إيرانية من نوع (قاصف/أبابيل) كانت تحاول استهداف المطار المدني المحمي بموجب القانون الدولي الإنساني".

وأشار العقيد المالكي إلى أنه "نتج عن تدمير الطائرة بدون طيار أضرار طفيفة دون إصابات".

وأضاف المالكي: "قامت قيادة القوات المشتركة للتحالف ومن خلال المتابعة الدقيقة والمستمرة باستهداف العناصر الإرهابية والمسؤولة عن تجميع وتفخيخ الطائرات بدون طيار بإحدى ورش التصنيع أثناء متابعتهم ومراقبتهم الدقيقة بعد خروجهم وتم القضاء عليهم في مدينة صعدة بمحافظة صعدة".

وشدد العقيد المالكي على أن "قيادة القوات المشتركة للتحالف ستضرب بيدٍ من حديد كل من يتورط بأعمال إرهابية تهدد سلامة أمن المواطنين والمقيمين ومقدرات المملكة الاقتصادية والحيوية، وأن هذه الأعمال العدائية لا يمكن أن تمر دون محاسبة مرتكبيها والمتورطين فيها في حينه".