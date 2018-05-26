فيديو..مصور حوثي يوثق هزائم المليشيا أمام الجيش السعودي

رصد مصور حوثي حالة الانكسار في صفوف الميليشيات جرّاء الخسائر المتتالية التي تتلقاها على الحدود مع السعودية وداخل العمق اليمني.

وأظهرت صور الكاميرا، التي حصل عليها لواء من القوات الخاصة اليمني في جبهة حرض أثناء سيطرته على أحد مواقع الحوثيين، تجمع عناصر تابعين للميليشيات، معظمهم من صغار السن جندهم الحوثي وزج بهم في جبهات المعارك.

ويسمع في الفيديو تعليق المصور الحوثي وهو يعترف بسيطرة القوات السعودية على مواقع الانقلابيين قبالة الحدود السعودية اليمنية، قبل أن يتم رصده من أحد القناصين.

يذكر أن جبهة حرض الحدودية، وتحديداً مدينة حجة، تشهد تقدماً للجيش الوطني اليمني في سلسلة جبال أبو النار وجبال أبو حراب وجبل الشبكة وفج حرض والمناطق الأخرى المطلة على الطريق الفاصل بين مدينة حجة وصعدة، معقل الحوثيين. وتواصل القوات الخاصة التقدم في جبال حرض وتقطع هذا الطريق الفاصل مع صعدة.