معركة الحديدة.. الجيش الوطني يقترب من المدينة ومطارها

بات تحرير مدينة #الحديدة قريباً، بعد عملية التفاف ناجح تمكنت فيه ألوية العمالقة من السيطرة على منطقة القويبع القريبة من مدينة الحسينية التي تبعد عن قلب الحديدة بسبعة وثلاثين كيلومتراً فقط.

وستجعل مديرية الحسينية، في حال السيطرة عليها، من بقي من الميليشيات خلفها تحت الحصار بمديريات زبيد والجراحي والتحيتا بمسافة 17 كيلومتراً، وفق مصدر عسكري.



وجاء هذا التطور عقب ساعات من سيطرة ألوية العمالقة على منطقة الجاح التابعة لمديرية بيت الفقيه التي بات تحرير مركزها الرئيسي وشيكاً.



من جهته، أكد قائد جبهة الساحل الغربي، أبو زرعة المحرمي، أن قواته ستواصل تقدمها باتجاه الحديدة دون توقف وفق خطة مرسومة لتحريرها، مشيراً إلى أن عشرات الحوثيين لقوا مصرعهم وأسر العشرات، بينهم قيادات ميدانية.



من ناحية أخرى، أعلن العقيد تركي المالكي أن الجيش الوطني اليمني، مدعوماً بقوات التحالف، استهدفت عدداً من القادة الحوثيين في جبهة رازح، أبرزهم أبو حسين غثوان، ووليد صالح الغمري، وعلي قاسم قزان، وحميد محمد راويه.

وتأتي التطورات بالتزامن مع قصف عنيف شنته طائرات وبوارج تحالف دعم الشرعية على مواقع الميليشيات الانقلابية في سواحل الزرانيق ومديرية الدريهمي أدت إلى خسائر كبيرة في الأرواح والعتاد.