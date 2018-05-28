اليمن.. ميليشيات الحوثي تنفذ إعدامات بحق مقاتليها

نظرا للخسائر الكبيرة التي منيت بها #الميليشيات_الحوثية في جبهات الساحل الغربي وتحديدا في محافظة #الحديدة، والتي أقر بها زعيم الميليشيات عبد الملك الحوثي، قالت مصادر محلية إن الميليشيات تجبر مقاتليها في قرى الدُريهمي بالمحافظة على القتال بقوة السلاح إثر فرارهم من جبهات القتال، إضافة إلى اعتقال الرافضين وملاحقتهم في منازلهم.

ونقلت المصادر عن بعض الفارين أن الميليشيات قامت بإعدامات جماعية لفارين من الخطوط الأمامية بعد اتهامهم بالخيانة.

هذا وأعلن محافظ الحديدة الحسن طاهر أن قوات الجيش الوطني والمقاومة تواصل تقدمها نحو المدينة بخطوات سريعة بإسناد من تحالف دعم الشرعية.

وأضاف أن ثلاث مديريات جديدة بالمحافظة أصبحت خارج سيطرة الميليشيات، تزامنا مع التقدم عبر مديريات التحيتا والدريهمي وبيت الفقيه باتجاه مدينة الحديدة.

ودعا المحافظ أبناء القبائل المغرر بهم إلى ترك السلاح والانحياز للشرعية ومساندة قواتها لدحر الميليشيات الانقلابية.