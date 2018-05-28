ما هي أهمية محافظة الحديدة اليمنية؟

أهمية حيوية بالغة تمثلها محافظة الحديدة للحوثيين من مختلف النواحي منها الجغرافية والعسكرية والاقتصادية، إذ تحتل المدينة الساحلية موقعا جغرافيا متوسطا بين المحافظات الشمالية وتقع غرب العاصمة صنعاء على بعد 226 كيلومترا.

وتعد مركز قيادة لإدارة الجبهات الساحلية الممتدة من ميدي شمال غرب محافظة حجة إلى الخوخة وحيس جنوب محافظة الحديدة.

وتضم ثاني أكبر ميناء يمني تعتبره الميليشيات البوابة الرئيسية على البحر الأحمر، وتؤمن من خلاله التواصل مع إيران عبر البحر وتلقي إمدادات السلاح منها استمرار سيطرة الحوثيين على هذا الميناء يشكل تهديدا للملاحة الدولية.

حيث قاموا منذ عام ألفين وستة عشر باستهداف سفن وفرقاطات وناقلات نفط عربية وغربية.

كما زرعت من خلاله أنواعا مختلفة من الألغام البحرية على امتداد الخط الرابط من باب المندب إلى قبالة شواطئ ميدي.

الميناء يستقبل 70% من واردات البلاد التجارية ويدخل شحنات الإغاثة التي تشرف عليها الأمم المتحدة وتعبث بها الميليشيات، لذلك فهي تعتبره أهم مورد اقتصادي لتستفيد من عائداته في تمويل ما يعرف بمجهودها الحربي.