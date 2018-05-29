ميليشيات الحوثي تلغم مطار الحديدة والطرق المؤدية إليه

مع انهيار دفاعات ميليشات الحوثي واقتراب الجيش الوطني من استعادة ميناء ومطار الحديدة، بدأ عناصر الميليشيات بتلغيم مطار الحديدة والطرق المؤدية إليه، بدأ عناصر الميليشيات في عمليات سلب ونهب في المؤسسات الموجودة في الحديدة وعلى رأسها فرع المصرف المركزي تمهيدا على ما يبدو للانسحاب من المدينة.

هذا ووصلت قوات الجيش الوطني الى مشارف مدينة الحديدة في غرب اليمن، فيما دعت الميليشيات للنفير العام لوقف هذا التقدم.



ومع وصول قوات الشرعية إلى مديرية الدريهمي المتاخمة لمدينة الحديدة تفيد الأنباء أن الميليشيات أصدرت أوامر لعناصرها بتنفيذ عمليات نهب منظمة للمقار والمؤسسات الحكومية على رأسها البنك المركزي ومقر قيادة قوات خفر السواحل ومصادرة وبيع البضائع المخزنة والمحتجزة في الميناء وتحويل الأموال لحساب الميليشيات في صنعاء كذلك بيع السلع التي يملكها تجار ومستثمرون او نقلها الى صنعاء





