اليمن.. المنظمات الدولية تجلي موظفيها من الحديدة

في اليمن تبدأ سفينة تابعة للأمم المتحدة خلال ساعات عملية اجلاء عدداً من موظفي المنظمات الدولية والإغاثية من محافظة الحديدة غرب البلاد.



وقال مصدر ملاحي في ميناء الحديدة لوكالة سبوتنيك الروسية، إن باخرة تابعة لمنظمة الهجرة الدولية ستغادر ميناء الحديدة وعلى متنها كافة العاملين في المنظمات الدولية وعائلاتهم إلى إحدى الدول المجاورة، جراء احتدام المعارك بين الجيش اليمني وميليشيات الحوثي في المحافظة الساحلية.

ومع تأكيد الجيش اليمني إن قواته تقدمت بعمق ِثمانين كيلومترا باتجاه الحديدة، أفادت أنباء عن تعزيزات يحشد لها الانقلابيون وسط انهيار العديد من جبهاتهم في الساحل الغربي.

وتحدث شهود عيان عن نشر الميليشيات أسلحة ثقيلة وراجمات صواريخ في مديريتي باجل والزيدية شمال الحديدة سعيا لإطالة أمد المعركة .. فيما يتم منع المدنيين الراغبين في المغادرة لتثور المخاوف من تحويلهم إلى دروع بشرية ..



في الأثناء تركز الشرعية على خطة تحرير ميناء الحديدة حيث تشير إلى أن المعركة ستكون سريعة وخاطفة وبغطاء جوي وبحري مكثف.

كما دفع الجيش اليمني بقوة متخصصة باتجاه الميناء ستكون مهمتها الاساسية استدراج الميليشيات إلى خارج الميناء لتلقليل الخسائر البشرية والمادية إلى أقصى حد ممكن.

كما اعتمد الجيش على تكثيف الرصد عبر طائرات الدرون لكشف مواقع الميليشيات وأنوع العتاد والآليات التي تنشرها ..



ويؤكد الجيش اليمني أن ساعة الصفر لتحرير الحديدة تقترب خاصة بعد أن حول الحوثيون ميناءها إلى ثكنة عسكرية لتنفيذ الأعمال الإرهابية وتهديد الملاحة الدولية.