اليمن.. تعزيزات عسكرية إضافية إلى محيط الحديدة

دفعت قوات الشرعية اليمنية بتعزيزات إضافية مسندوة بقوات تحالف دعم الشرعية إلى محيط محافظة #الحديدة، وذلك في خطوة تمهد لحسم المعركة فيها.

وسيطرت القوات اليمنية المشتركة، مساء السبت، على المنتجعات السياحية الخاصة على تخوم مدينة الحديدة، وباتت على مسافة 10 كيلومترات فقط، من مطار الحديدة.

كما تمكنت القوات المشتركة من تحرير المنتجعات السياحية الخاصة (المنتجع الريفي)، في غليفقة بمنطقة النخيلة في مديرية الدريهمي، المتاخمة لمدينة الحديدة.

من جهة أخرى، خاض الجيش الوطني معارك ضارية مع #ميليشيات_الحوثي وكبدها خسائر في العتاد والأرواح في جبهة نهم شرق العاصمة صنعاء. وذكرت مصادر يمنية أن المعارك تركزت في منطقة الحول.



وفي البيضاء، سلّم 10 عناصر من ميليشيات الحوثي أنفسهم للجيش ودعوا من تبقى من زملائهم المغرر بهم إلى ترك القتال في صفوف الانقلابيين، وفق وكالة الأنباء اليمنية.



وفي الجوف، حرر الجيش الوطني مواقع استراتيجية في برط العنان من خلال استعادة السيطرة على عدد من السلاسل الجبلية التي كانت تتمركز فيها الميليشيات.



وأكد مصدر عسكري أن الجيش، وبإسناد من تحالف دعم الشرعية، قطع خطوط إمداد الانقلابيين القادمة من مديريات برط العنان إلى الجبال بشكل تام.