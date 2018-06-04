اليماني: مستعدون لضمان مشاركة الحوثي بالعملية السياسية

قال وزير الخارجية اليمني خالد اليماني، الاثنين، في تصريح خاص لقناة "العربية" إن الحكومة اليمنية مستعدة لحل يضمن للحوثيين المشاركة في العملية السياسية.

وفي وقت سابق استقبل وزير الخارجية اليمني سفير المملكة المتحدة لدى اليمن #مايكل_آرون.

وكرس اللقاء لمناقشة مستجدات الأوضاع وجهود إحلال السلام في #اليمن.

وأكد اليماني دعم الحكومة لجهود المبعوث الأممي لتحقيق تسوية سياسية في اليمن وإحلال السلام وفقا للمرجعيات الثلاث المتوافق عليها، مشيرا إلى أن التقدم الذي يحرزه الجيش الوطني على كافة الجبهات الهدف منه الضغط على #ميليشيات_الحوثي الانقلابية لوقف حربها على الشعب اليمني وتجويعه ودفعها للعودة إلى المفاوضات وإنهاء انقلابها على الشرعية واستعادة مؤسسات الدولة وتسليم السلاح إن أراد الحوثيون أن يكونوا مكوناً سياسياً وطنياً في المرحلة القادمة.

وثمن الموقف البريطاني المبدئي في دعم الحكومة الشرعية على المستوى الثنائي ومن خلال منظمة الأمم المتحدة كدولة دائمة العضوية في مجلس الأمن، وكذلك كإحدى أكبر الدول التي قدمت تعهدات في مؤتمر جنيف شهر أبريل الفائت.

ومن جانبه، أكد السفير البريطاني أن حكومة بلاده ستظل داعمة للحكومة الشرعية حتى استعادة الدولة وإحلال السلام في اليمن، كما أكد على دعم الحكومة البريطانية للمبعوث الأممي ورغبتها في تيسير مهمته في إحياء المفاوضات باليمن وتحقيق التسوية السياسية فيه.