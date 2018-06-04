مقتل الرجل الثاني بوزارة دفاع الحوثي في غارة بالحديدة

لقي قيادي بارز في وزارة الدفاع التابعة للمليشيات الحوثية بصنعاء، مصرعه في غارة لتحالف دعم الشرعية باليمن استهدفت اجتماع للحوثيين في الحديدة.

وتبادل ناشطون تابعون لميليشيا الحوثي على صفحات التواصل الاجتماعي برقيات النعي والعزاء بمقتل القيادي البارز عبدالكريم الغماري، رئيس هيئة الأركان بوزارة الدفاع الخاضعة لسيطرة الميليشيات بصنعاء.

ورجحت المصادر أن يكون مصرع القيادي الحوثي عبدالكريم الغماري رئيس هيئة الأركان بوزارة دفاع الانقلاب وأحد المطلوبين للتحالف، كان في اجتماع الحديدة الذي قُصف بغارات للتحالف أمس الأول.

ولم يصدر حتى اللحظة بيان نعي رسمي من الميليشيا بمقتله، لكن تزامن نعيه في مواقع التواصل مع الغارة الجوية، رجح حقيقة مقتله وقيادات أخرى لاتزال الميليشيا تتحفظ على هوياتها.