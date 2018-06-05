المالكي: نتريث باقتحام الحديدة حفاظاً على المدنيين

أوضح المتحدث باسم تحالف دعم الشرعية في اليمن العقيد تركي المالكي أن أسباب التأخر في استعادة #الحديدة تتعلق بسلامة المدنيين الذين يتخذهم الحوثيون دروعا بشرية.

وشدد المالكي، في مؤتمر صحفي مساء الاثنين، على أنه "لا يوجد أي تباطؤ في جبهة الساحل الغربي" حيث أن "قوات الجيش الوطني اليمني باتت على بعد 9 كيلومترات من الحديدة".

وعاد وأكد المالكي أن "الجيش اليمني يواصل التقدم في #صعدة بالشمال والحديدة بالجنوب".

وأوضح أن قوات الشرعية تنهي استعداداتها قبل التوجه لتحرير الحديدة التي تضم ميناء تعبر منه غالبية المساعدات. وأوضح أن قوات الشرعية "تستقدم تعزيزات.. وتزيل ألغاما.. استعدادا لعمليات لاحقة". وشدد على أنه "عندما تستوفى كافة المعايير سوف تتقدم القوات لتحرير الحديدة".

ودعا القبائل اليمنية في محافظة الحديدة إلى التواصل مع التحالف والوقوف "إلى جانب أبناء اليمن".

كما أكد أن الحوثيون من جهتهم يواصلون عمليات تجنيد الأطفال أو اتخاذهم دروعا بشرية، كما أنهم "يزرعون الألغام التي تهدد حياة المدنيين".

في سياق آخر، أكد المالكي أن "محافظة صعدة لا تزال مسرحا لإطلاق الصواريخ الباليستية"، كما أن "قوات الشرعية استولت على صواريخ باليستية من الحوثيين في الحديدة". وفي هذا السياق شدد على أن التحالف يعمل على "وقف تهريب الأسلحة الإيرانية للحوثيين عبر ميناء الحديدة".

كما ذكّر المالكي بأنه "لم يطلق أي صاروخ خلال هذا الأسبوع باتجاه السعودية"، حيث أن "الجهود العسكرية المكثفة نجحت في تحييد القدرات العسكرية للحوثيين والتي تزودهم بها إيران".

من جهة أخرى، أكد المالكي أن الميليشيات الحوثية تستمر بممارسة سوء إدارة التحالف، خاصة بعد الاعتداء على السفينة التركية مؤخراً.

وعن إمكانية التوصّل الى حلّ سياسي في اليمن، قال المالكي الاثنين "كافة الخيارات مفتوحة.. والحل السياسي هو الأفضل للأزمة اليمنية"، لكنه أضاف "يستمر الخيار العسكري في تحقيق الأهداف".