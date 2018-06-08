أبناء القبائل وقود لحرب الحوثي.. مصرع 250 من عزلة واحدة

قالت مصادر محلية يمنية، أن أكثر من 250 فرداً من إحدى العزل بقبائل طوق صنعاء، لقوا مصرعهم في صفوف الميليشيات الحوثية خلال الأيام القليلة الماضية، خاصة في جبهة الساحل الغربي.

وأفادت أن 250 شخصاً، من عزلة بيت أنهم التابعة لمديرية همدان بمحافظة صنعاء، ممن زجت بهم ميليشيات الحوثي في حربها، لقوا مصرعهم خلال الأيام الماضية في المعارك الدائرة بمختلف الجبهات لا سيما جبهة الساحل الغربي.

وأكدت أن معظم القتلى من بين هذا العدد هم أطفال صغار السن من أبناء العزلة، الذين غررت بهم الميليشيات وزجت بهم إلى جبهات القتال.

وبحسب مصادر قبلية، فإن ارتفاع أعداد الضحايا في صفوف الحوثيين، أجبر القبائل على العزوف عن تزويدهم بمزيد من المقاتلين رغم الاغراءات والتهديدات والوعيد الذي يتعرضون له من قبل قيادات الميليشيات، مؤكدة أن مغامرة الحوثيين بدماء اليمنيين بلغت حداً غير معقول من الاستهتار، واستعدادها للتضحية بكل المواطنين دون استثناء، خدمة لمشروع إيران الطائفي وأجندتها في اليمن والمنطقة.

وتواجه ميليشيات الحوثي صعوبات كبيرة مؤخراً في التحشيد لجبهات القتال، مع الهزائم الميدانية المتتالية التي تتلقاها والخسائر البشرية والمادية الفادحة خاصة في جبهة الساحل الغربي حيث وصلت المعارك إلى مشارف مدينة الحديدة.