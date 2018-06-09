خسائر ثقيلة للميليشيات في معارك بمعقلهم في صعدة

لا تتوقف خسائر الحوثيين في مختلف الجبهات، حيث بلغ عدد قتلى الميليشيات خلال الـ24 ساعة الماضية في #صعدة 44 قتيلاً، وفق مصدر بالتحالف.



يأتي ذلك في ظل تقدم الجيش الوطني مدعوما بقوات التحالف، في كل من محافظتي الجوف وصعدة شمال البلاد، وسط انتكاسات في صفوف الميليشيات.



وفي تعز أحرز الجيش الوطني تقدماً جديداً غرب المدينة، سيطر خلالها على منطقة الصفراء والجبيرية والمشبك ومواقع أخرى مطلة على خط الرمادة الرابط بين محافظتي تعز - الحديدة.



كذلك سيطر الجيش على مواقع جديدة في جبل أبو النار الاستراتيجي، بعد تراجع كبير للميليشيات، ما أدى إلى اقترابه من مدينة حرض.



وفي سياق آخر، صرح المتحدث الرسمي باسم تحالف دعم الشرعية في اليمن، العقيد تركي المالكي، أن قوات الدفاع الجوي الملكي السعودي رصدت صاروخين أطلقا من صعدة، لكن عملية الإطلاق فشلت، حيث سقط أحدهما في الداخل اليمني، أما الصاروخ الثاني فقد سقط في منطقة صحراوية.

وأوضح المالكي أن الصاروخين كانا باتجاه مدينة نجران وتم إطلاقهما بطريقة مُتعمدة لاستهداف المناطق المدنية الآهلة بالسكان.