اليمن.. مقتل 40 حوثيا في معارك جنوبي الحديدة

أفادت أنباء وسط استمرار معركة #الحديدة عن مقتل نحو 40 عنصرا من مقاتلي #الميليشيات الحوثية خلال معارك استعادة موقعين هامين غربي مديرية بيت الفقيه جنوبي المحافظة.

وذكرت مصادر أمنية أن مليشيات الحوثي هربت من الموقعين تاركة خلفها العشرات من الجثث.

وأكدت المصادر أن قوات #الجيش_الوطني استكملت تحرير منطقة الجاح الأسفل في مديرية بيت الفقيه بعد معارك عنيفة خاصتها ضد ميليشيات الحوثي.

وحقق الجيش الوطني اختراقات جديدة في أكثر من جبهة، حيث بات على مشارف #مطار_الحديدة بعد الهجمات المباغتة على مواقع المليشيات.

جاء ذلك بالتزامن مع شن مقاتلات التحالف عدداً من الغارات على مواقع للميليشيات أسفرت عن مقتل عدد من عناصرها بينهم القيادي الحوثي حفظ الله الشامي في إحدى المزارع في منطقة الجاح.