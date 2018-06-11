مقتل 250 حوثيا بمعارك جبهة الساحل الغربي في أسبوع

تحوّلت جبهة #الساحل_الغربي في #اليمن إلى مقبرة جماعية لميليشيات #الحوثي، ويوما بعد آخر، يتصاعد أعداد قتلاها من القيادات الميدانية البارزة، التي دفعت بها في محاولة يائسة لمنع انتزاع شريانها البحري الأخير في مدينة وميناء #الحديدة.

ورصد الموقع الرسمي للجيش اليمني، في إحصائية نشرها مساء الأحد، مصرع أكثر من 250 عنصرا من ميليشيات الحوثي خلال أسبوع فقط من المعارك العنيفة التي تشهدها جبهة الساحل الغربي بينهم أكثر من 20 قياديا ميدانيا، إضافة إلى إصابة العشرات.

وأكد الموقع أن قوات الجيش الوطني والمقاومة تمكنت في ذات الفترة خلال معارك الساحل الغربي من أسر ما لا يقل عن 143 عنصرا من ميليشيات الحوثي.

وتضمنت الإحصائية أسماء 17 قياديا حوثيا بارزا من القتلى في جبهة الساحل الغربي خلال أسبوع فقط،