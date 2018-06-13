الإمارات: التحالف يهدف لمنع أنشاء حزب الله ثاني باليمن

أكد سفير الإمارات لدى بريطانيا، سليمان المزروعي، أن تحالف دعم الشرعية في اليمن، يهدف إلى منع إنشاء حزب الله ثاني في اليمن.

وأضاف: "الهدف الأساسي من تدخل دول التحالف، هو منع إنشاء حزب الله آخر في الجزيرة العربية في اليمن والذي يتثمل بالحوثي، ومنع إيران من محاصرة الجزيرة العربية".

كما أكد السفير الإماراتي في لندن أن تحالف دعم الشرعية في اليمن وضع خطط طارئة لإيصال المساعدات الإنسانية إلى العائلات المحاصرة في الحديدة.

وأضاف: "هناك اجراءات وخطط طارئة مبنيه على 3 مصادر. الأول في حال وتدمير الميناء من قبل الحوثي ستكون المساعدات جوية وبرية".

وأكد المزروعي أن استعادة السيطرة على مدينة الحديدة ومينائها سيجبر الحوثيين للتفاوض، ويمنعهم من استغلال الميناء لتهريب السلاح.

وأضاف: "التحالف يرى أن تحرير الحديدة سيضمن الضغط على الحوثيين للجلوس على طاولة التفاوض للعملية السلمية، ومنعهم من استخدامه لاستيراد الأسلحة وتهريبها، وتهريب المواد الغذائية وإثراء خزينتهم من استغلال الميناء".

وأشار إلى أن الملف الإنساني له أولوية والتحالف أعد خطط طوارئ، مؤكداً أن خطط التحالف تضمن وصول المساعدات لليمن جوا وبحرا وبرا.