هادي من عدن: ساعة الانتصار دنت وعودة الحق حانت

وصل الرئيس اليمني، عبدربه منصور هادي، مساء الخميس، إلى العاصمة المؤقتة عدن (جنوب البلاد)، للإشراف على سير العمليات العسكرية التي ينفذها الجيش الوطني والمقاومة الشعبية بدعم من قوات التحالف بقيادة السعودية لتحرير الحديدة.

وقال الرئيس اليمني عقب وصوله: "إن ساعة الانتصار قد دنت وعودة الحق قد حانت للانتصار لارادة الشعب اليمني".

وحيا صمود أبناء اليمن وتحمله معاناة وتداعيات الحرب الانقلابية الحوثية الظالمة طوال الفترات الماضية، بحسب ما نقلته عنه وكالة الأنباء اليمنية الرسمية.

كما أشاد بالمواقف الأخوية للسعودية والإمارات مع اليمنيين في ميادين الشرف والبطولة، ووضع حداً للمشروع الفارسي في اليمن وأطماعه التوسعية بالمنطقة.

يذكر أن الجيش الوطني والمقاومة بدعم من قوات تحالف دعم الشرعية أطلقت، الأربعاء، عملية عسكرية وإنسانية لتحرير مدينة الحديدة ومينائها الاستراتيجي بعد رفض ميليشيات الحوثي كل الحلول السلمية، وتحقق العملية تقدماً ميدانياً كبيراً ومستمراً، حيث باتت بالقرب من مطار الحديدة.

