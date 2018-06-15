اليمن.. اشتباكات عنيفة على أسوار مطار الحديدة

أعلن الجيش اليمني، مساء الخميس، عن تقدم ميداني جديد والوصول إلى محيط #مطار_الحديدة، ضمن عملية تحرير المدينة بإسناد من قوات تحالف دعم الشرعية في اليمن.

وأكد قائد جبهة #الساحل_الغربي، أبو زرعة المحرمي، أن قوات الجيش اليمني والمقاومة الشعبية، لم يعد "يفصلها عن مطار الحديدة إلا أمتار"، وذلك بعد السيطرة على عدة مناطق وتكبيد ميليشيات الحوثي خسائر كبيرة.

من جهته، ذكر مصدر عسكري أن الجيش والمقاومة بإسناد من قوات التحالف، دخلت قرية المنظر الواقعة في محيط مطار #الحديدة، وذلك عقب تطهير مديرية الدريهمي ومنطقة الدوار الواقعة بمدخل مدينة الحديدة، مؤكداً أن التقدم متواصل صوب المطار حيث تدور في هذه الأثناء معارك عنيفة.

وأشار إلى أن ميليشيات الحوثي فرّت من عدد من مواقعها في جبهة الساحل الغربي على وقع الضغط الميداني الكبير للجيش والمقاومة بغطاء جوي من طيران التحالف، وعقب تكبدها خسائر فادحة، وسقوط العشرات من عناصرها قتلى وجرحى بينهم قيادات ميدانية.

ولفت المصدر إلى أن الفرق الهندسية تعمل بوتيرة متسارعة لإزالة الألغام التي زرعتها ميليشيات الحوثي بكثافة وعشوائية، في محاولة لتأخير التقدم الميداني للجيش والمقاومة.

ويستمر الجيش الوطني والمقاومة في التقدم الميداني المتسارع لليوم الثاني من إطلاق عملية #تحرير_الحديدة، بدعم من قوات التحالف، لتحرير مدينة وميناء الحديدة، في ظل انهيار واسع في صفوف ميليشيات الحوثي.