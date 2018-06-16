بعد السيطرة النارية.. كاميرا "الحدث" تدخل مطار الحديدة

دخلت كاميرا قناة "الحدث" إلى مطار الحديدة.

وكانت القوات اليمنية المشتركة قد اقتحمت بإسناد من التحالف حرم مطار الحديدة، بعد معارك مع ميليشيات الحوثي، وسيطرت ناريا على المطار.

فيما بدأت عمليات تطهير المناطق المحررة من الألغام التي زرعتها الميليشيات.

وتدور حاليا اشتباكات عنيفة من الناحية الشرقية بعد الدوار الكبير باتجاه جولة المطاحن، حيث أصبحت القوات المشتركة على بعد أمتار من برج المطار، ما يجعل سقوطه في قبضة القوات المشتركة مسألة وقت فحسب.

وأفاد مراسل "الحدث" أن عمليات التمشيط وإزالة الألغام مستمرة بعد استعادة المطار.

كما أن ألوية من الجيش اليمني بدأت بتمشيط الجيوب وقطع الطريق الرئيسي الرابط بين #صنعاء والحديدة.

ونوه المراسل إلى أن الميليشيات عمدت إلى زرع كميات كبيرة من الألغام والعبوات الناسفة كي تعيق تقدم الجيش.

وأكد المراسل سقوط 30 قتيلا من عناصر الميليشيات بين منطقة الخوخة والطريق الساحلي.

وأشار المراسل إلى أن الميليشيات قد عمدت أيضا احتجاز الأسر الموجودة في المناطق المحيطة بالمطار، وقد وجهت قوات الجيش تنبيها للمدنيين.

وأكد أن الحالة القتالية عند الميليشيات متخبطة فهم يقاتلون بطريقة فردية وعشوائية.