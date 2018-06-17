الجيش اليمني يسقط طائرة حوثية مسيرة بالساحل الغربي

أسقطت قوات #الجيش_اليمني، السبت، طائرة مسيرة دون طيار تابعة لميليشيات #الحوثي الانقلابية، في جبهة الساحل الغربي.



وذكر مصدر عسكري أن الطائرة المسيرة التي تم إسقاطها، أرسلتها ميليشيات الحوثي للتجسس على مواقع قوات الجيش الوطني في المناطق المحررة بمديرية الدريهمي المتاخمة لمدينة #الحديدة غرب اليمن.



ونشرت ألوية العمالقة، المشاركة في عملية تحرير الحديدة بدعم من قوات التحالف، صورا قالت إنها لطائرة التجسس الحوثية المسيرة التي تم إسقاطها.

يأتي ذلك بالتزامن مع هزائم موجعة تتكبدها ميليشيات الحوثي مع انطلاق العملية العسكرية لتحرير مدينة الحديدة ومينائها الاستراتيجي الذي يمثل شريان حياة للحوثيين، وآخر منفذ لإمدادهم بالسلاح الإيراني المهرّب عبر البحر.



وسبق في ذات الجبهة إحباط محاولة هجوم حوثي باستخدام طائرات مسيرة (انتحارية) من صنع إيراني، كما تم إسقاط طائرتين من ذات النوع داخل الأراضي السعودية، وأكد حينها المتحدث باسم قوات التحالف، العقيد تركي المالكي، أنها طائرة حوثية بخصائص ومواصفات إيرانية.



وكان تقرير أصدره مركز أبحاث النزاعات المسلحة في لندن، قد أوضح أن تكنولوجيا إيران العسكرية وصلت إلى ميليشيات الحوثي من خلال مساعدتها في استخدام طائرات من دون طيار قالوا عنها في وقت سابق إنها محلية الصنع، وتبين أنها إيرانية الصنع، وتم تهريبها للحوثيين مع أسلحة أخرى بينها صواريخ باليستية بعيدة المدى، وفق التقرير.