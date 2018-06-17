وزير الخارجية اليمني: التسليم للشرعية وللوطن ليس استسلاماً

قال وزير الخارجية اليمني خالد اليماني إن التسليم للشرعية وللوطن ليس استسلاماً.



وذكر اليماني في تغريدة على "تويتر" أن خروج الحوثيين من الحديدة هو نصر للسلام والأمن في اليمن ومدخلٌ لإنهاء مأساة اليمنيين، التي بدأت بانقلاب 21 سبتمبر 2014.



وقال إن نجح المبعوث الأممي في تنفيذ مبادرة الحديدة ستتواصل الجهود لتنفيذ قرار مجلس الأمن 2216، وحينها سيتسع الوطن لليمنيين جميعاً.



يذكر أنه بعد معارك عنيفة اقتحمت القوات اليمنية المشتركة، بإسناد من تحالف دعم الشرعية في اليمن، حرم مطار الحديدة ونجحت في فرض سيطرتها النارية، قبل بدء عمليات تطهير المناطق المحررة من جيوب ميليشيات الحوثي وإزالة الألغام التي زرعتها الميليشيات.



وشنت مقاتلات التحالف خلال ساعات، فجر الأحد، غارات على تعزيزات ميليشيات الحوثي بجوار المطار.



وتسعى القوات المشتركة للسيطرة بشكل كامل على المطار ومن ثم الاتجاه شرقا نحو ميناء الحُديدة.