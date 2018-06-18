الحديدة.. الجيش اليمني يقتحم سور المطار

أعلن الجيش اليمني، مساء الأحد، عن اقتحام قواته سور مطار #الحديدة الدولي، والبدء بتطهيره، عقب معارك عنيفة مستمرة ضد #ميليشيات_الحوثي في المدينة.

ونشرت صفحة "جبهة الساحل الغربي"، التابعة للجيش، مقطع فيديو، يظهر اقتحام سور المطار، مؤكدة أنها ستستكمل تطهيره وتحريره كاملاً.

#الساحل_الغربي

ألوية العمالقة في يوم الأحد17يونيو تقتحم سور مطار الحديدة الدولي وتبدأ بتطهيره وبإذن الله ستكمل تطهيره وتحريره كاملا#العمالقة#الحديدة#قادمون_يا__صنعاء pic.twitter.com/WBAHy4EIgM — جبهة الساحل الغربي# (@sahel_almakha) June 17, 2018

من جهتها، أكدت مصادر ميدانية أن معركة مطار الحديدة دخلت، مساء الأحد، مراحلها الأخيرة بعد التوغل صوب البوابة الغربية، تزامناً مع عزل مجاميع الحوثيين في طوق الحديدة عن سياق المعركة.

كما باتت البوابة الغربية، وهي بوابة المطار الرئيسية، تحت سيطرة الجيش الوطني والمقاومة الشعبية، في حين فرت بقايا الميليشيات إلى الأجزاء الشمالية للمطار، مخلفة وراءها جثث قتلاها وأسلحة وذخائر، وفق المصادر.

من جانبه، شن تحالف دعم الشرعية غارات جوية لتمشيط الأجزاء الجنوبية والغربية للمطار، فيما فجرت المدرعات بأسلحتها الرشاشة مئات الألغام التي زرعها الانقلابيون وفتحت الطريق أمام قوات الشرعية للتوغل صوب البوابة الغربية للمطار.

وأفادت المصادر بأن وحدات أخرى من الجيش الوطني والمقاومة الشعبية، باسناد من قوات التحالف، واصلت عمليات الالتفاف على ميليشيات الحوثي من محورين: الأول شرق المطار بالتقدم صوب كيلو 16 لقطع خط صنعاء - الحديدة، والثاني بالتقدم في شارع الميناء (كورنيش الحديدة)، وهو الشريط الساحلي المؤدي إلى ميناء الحديدة الاستراتيجي، والذي يبعد عن مطارها أقل من 10 كيلومترات فقط.