معركة الحديدة.. الجيش اليمني يسيطر على المطار

أكد مراسل الحدث الثلاثاء نقلاً عن مدير العمليات المشتركة للقوات الشرعية في اليمن، سيطرة لواء العمالقة على مطار الحديدة.

وأضاف أن الجيش اليمني ينفذ حالياً عمليات تمشيط داخل مطار الحديدة، وينفذ عمليات تفكيك ألغام الحوثيين في منطقة المطار.

إلى ذلك، أوضح أن ميليشيات الحوثي حاولت إعاقة تقدم القوات اليمنية لكن تم قتل أكثر من 20 عنصراً.

وأشار إلى أن ألوية العمالقة دفعت بكتائب إضافية إلى داخل المطار، مؤكداً تسجيل عمليات فرار كبيرة من قبل عناصر الميليشيات باتجاه البحر، ومضيفاً أن الميليشيات تركت جرحاها داخل المطار.

وأفاد مراسل "العربية" بأن عناصر ميليشيات الحوثي فرت من مطار الحديدة فيما تستمر عملية ملاحقتهم، مشيراً إلى خلو مطار الحديدة بالكامل من عناصر الميليشيات الانقلابية.



وأشار إلى تقدم وحدة عسكرية للجيش الوطني لداخل المدينة، فيما يتم ملاحقة الحوثيين في الأحياء والأبنية المرتفعة.

كما لفت إلى أن الجيش الوطني اليمني يمنع دخول الصحافيين إلى داخل المطار حتى الانتهاء من تمشيطه من الألغام.

وكانت مصادر عسكرية يمنية أفادت في وقت سابق الثلاثاء بأن الجيش الوطني اليمني دخل المجمع الرئيسي لمطار #الحديدة اليمني.

وقال مصدر عسكري يمني لوكالة رويترز "اقتحموا المطار". كما ذكر أحد السكان أن القوات اقتحمت المطار بعد معارك ضارية في وقت مبكر من صباح الثلاثاء بين القوات اليمنية وميليشيات الحوثي.

يذكر أن المتحدث باسم تحالف دعم الشرعية في اليمن، العقيد الركن تركي المالكي، قال خلال مؤتمر صحافي مساء الاثنين، إن الميليشيات الحوثية تجهد بتغطية خسائرها عبر الدعاية الكاذبة، خاصةً فيما يتصل بمعركة #تحرير_الحديدة ، مؤكداً أن الميليشيات تلقت ضربات قوية في جبهتي صعدة والحديدة. وأضاف المالكي أن المبعوث الأممي، مارتين غريفيث، يحاول إقناع الحوثيين بتسليم ميناء الحديدة، إلا أن الميليشيات الحوثية تواصل "تعنتها بتسليم مدينة الحديدة"، حسب ما أعلنه المالكي.

كذلك شدد على أن "تحرير مدينة الحديدة ومينائها حق أصيل للحكومة اليمنية بناء على القوانين الدولية ووفق القرار 2216"، موضحاً أن تحرير #الحديدة سيؤدي إلى "قطع الأيادي الإيرانية"، حيث سيوقف تهريب الأسلحة الإيرانية للحوثيين، كما سيساعد على إيصال المساعدات.

وكشف المالكي أن قوات الشرعية "على وشك إحكام السيطرة الكاملة على مطار الحديدة"، فيما تلاحق فرق أخرى الميليشيات وتعمل على قطع طرق الإمدادات، مشيراً إلى "غارات مكثفة لطيران التحالف على مطار الحديدة".