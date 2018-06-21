‏الجيش اليمني يتقدم بصعدة..وانهيار للميليشيات في معقلها

تمكن الجيش اليمني، بإسناد من التحالف، الأربعاء، من تحرير مواقع جديدة في جبهة الملاحيظ بمديرية الظاهر جنوبي غرب محافظة صعدة، المعقل الرئيس لميليشيات الحوثي الانقلابية.

وأفاد قائد لواء القوات الخاصة العميد عادل المصعبي، بأن معارك ضارية تخوضها قوات الجيش مع ميليشيات الحوثي الانقلابية، منذ ثلاثة أيام، في منطقة الملاحيظ بمديرية الظاهر، وسط انهيار وخسائر بشرية ومادية كبيرة واسع في صفوف الميليشيات.



وأكد أن قوات الجيش تمكنت من تحرير جبال الخرشعي والروقي، فيما تواصل التقدم نحو تحرير جبل الغرزة في جبهة الملاحيظ والتي تبعد كلم فقط عن سوق الملاحيظ.

ولفت المصعبي إلى أن المواجهات مستمرة حتى اللحظة، وأن قوات الجيش تواصل تقدمها باتجاه الخط الدولي الذي يربط مران بالملاحيظ وحرض، مؤكداً أن التقدم الذي أحرزته قوات الجيش سيساهم بشكل كبير في تضييق الخناق على الميليشيات في معقلها بجبال مران.

ويتقدم الجيش اليمني بدعم من التحالف، في معقل ميليشيات الحوثي، من خمسة محاور وتضييق الخناق عليها لاستكمال تحرير المحافظة، ضمن عملية عسكرية أطلق عليها "قطع رأس الأفعى".