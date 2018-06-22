المندوب اليمني: استعادة الحديدة سيدفع الحوثي للتفاوض

قال مندوب اليمن في الأمم المتحدة، أحمد بن مبارك، الخميس، إن حجم التحضيرات للجانب الإنساني وحجم المساعدات التي يقدمها تحالف دعم الشرعية إلى الحديدة لا مثيل لها.

وأضاف: "نقدر حجم المساعدات الإنسانية التي يقدمها حلفائنا وإخواننا في المملكة العربية السعودية ودولة الإمارات.. لم أر من قبل هذا الحجم من التحضير والاهتمام بالجانب الإنساني".

وأكد مندوب اليمن في الأمم المتحدة أن استعادة الحديدة من قبضة الميليشيات الانقلابية، ستجعل الحوثيين يجلسون إلى طاولة المفاوضات.

وأضاف: "في الحكومة اليمنية نرى أن عملية الحديدة حاسمة وستؤثر على الحوثيين وتجبرهم على الجلوس على طاولة المفاوضات".

