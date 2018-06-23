الأمم المتحدة: مشاورات لوقف التصعيد في الحديدة

أعلنت الأمم المتحدة أنها تجري مشاورات مع كافة الأطراف المعنية في #الحديدة بهدف تجنب المزيد من التصعيد العسكري.

وقال نائب المتحدث باسم الأمين العام للأمم المتحدة، فرحان حق، إن مئات الآلاف من المدنيين بالحديدة معرضين لخطر شديد، مشيراً إلى أن 25% من الأطفال في الحديدة يعانون من سوء التغذية الحاد.

من جهته، يقوم الجيش الوطني حالياً بعملية تمشيط واسعة على طول امتداد خط الشريط الساحلي الرابط بين المخا والخوخة من جهة، ومحافظة الحديدة من جهة أخرى، وذلك لتأمين طريق الإمداد للجيش الوطني، الذي يخوض معارك ضد #ميليشيات_الحوثي في الحديدة، ولمنع أي محاولة تسلل للانقلابيين.



من جهتها، أكدت مصادر ميدانية لـ"العربية" أن قوات الشرعية تخوض عملية تمشيط واسعة لتأمين خط الشريط الساحلي، خاصة في الطرقات التي حاولت الميلشيات التسلل إليها في منطقتي الفازة والجاح.



وكشفت المصادر ذاتها أن الجيش اليمني داهم الحوثيين، الذين حاولوا قطع الطريق خلال اليومين الماضيين، للحيلولة دون إعاقتهم لوصول تعزيزات عسكرية لقوات الشرعية.



وبعد استعادة مطار الحديدة، يبقى التحدي الأصعب لقوات الشرعية هو طرد ميليشيات الحوثي من مدينة الحديدة وصولاً إلى ميناءها الاستراتيجي.