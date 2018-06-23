معركة الحديدة.. الجيش اليمني يمشط مناطق الساحل

لا تزال معركة #الحديدة مستعرة في إطار عملية الساحل الغربي، حيث يقوم الجيش الوطني حالياً بعملية تمشيط واسعة على طول امتداد خط الشريط الساحلي الرابط بين المخا والخوخة من جهة، ومحافظة الحديدة من جهة أخرى، وذلك لتأمين طريق الإمداد للجيش الوطني الذي يخوض معارك ضد #ميليشيات_الحوثي في الحديدة، ولمنع أي محاولة تسلل للانقلابيين، فيما حذرت الحكومة اليمنية من أن بقاء ميناء الحديدة بيد الميليشيات "خطر على العالم".

من جهتها، أكدت مصادر ميدانية لـ"العربية" أن قوات الشرعية تخوض عملية تمشيط واسعة لتأمين خط الشريط الساحلي، خاصة في الطرقات التي حاولت الميليشيات التسلل إليها في منطقتي الفازة والجاح.

وكشفت المصادر ذاتها أن الجيش اليمني داهم الحوثيين الذين حاولوا قطع الطريق خلال اليومين الماضيين، للحيلولة دون إعاقتهم لوصول تعزيزات عسكرية لقوات الشرعية. وبعد استعادة مطار الحديدة، يبقى التحدي الأصعب لقوات الشرعية هو طرد ميليشيات الحوثي من مدينة الحديدة وصولاً إلى مينائها الاستراتيجي.

ياتي ذلك فيما قال وزير الخارجية اليمني، خالد اليماني، الجمعة، إن "بقاء ميناء الحديدة بأيدي ميليشيات الحوثي الانقلابية لتلقي السلاح والصواريخ من إيران من خلاله، خطر كبير على أمن واستقرار دول المنطقة جميعا ودول العالم".

وأكد أنه لم يعد ممكنا التزام الصمت حيال تهديدات ميليشيات الحوثي للملاحة في منطقة باب المندب والبحر الأحمر.

وأوضح وزير الخارجية اليمني، أن حكومة بلاده و"بالتفاهم مع دول التحالف، وبعد استنفاد كافة السبل لإقناع ميليشيا الحوثي الانقلابية المدعومة من إيران، قرروا المضي قدماً في إنقاذ أبناء الحديدة"، وأشار إلى ما تمارسه ضدهم الميليشيا من جور وتعسف، وحجب المعونات عنهم ومصادرتها وبيعها في السوق السوداء لتمويل حربها ضد أبناء الشعب اليمني.

جاء ذلك خلال اتصال هاتفي تلقاه من وزير الدولة لشؤون الشرق الأوسط بالخارجية البريطانية السيد أليستر بيرت، بحسب بيان نشرته وزارة الخارجية اليمنية على موقعها الرسمي، وأوضحت أنه جرى خلاله بحث أهمية استمرار وصول المعونات الإنسانية إلى الحديدة وكافة المناطق اليمنية وعدم عرقلة وصولها.

وأكد البيان، أن المعونات بدأت تصل بالفعل إلى الحديدة من مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية والهلال الأحمر الإماراتي، وتوزع لمحتاجيها.

ونقل عن الوزيرين اليمني والبريطاني، تأكيد دعمهما لجهود المبعوث الأممي، في إيجاد حل سلمي لمسألة الحديدة، وأملهما في أن يتمكن من إقناع الميليشيات بتسليم المدينة والميناء سلميا دون تعريضهما للدمار وتهديد حياة المدنيين داخل المدينة.

يأتي ذلك، بعد تسريبات تحدثت عن أن ميليشيات الحوثي أبدت استعدادها لتسليم إدارة ميناء الحديدة إلى الأمم المتحدة، وهو ما تحدث عنه زعيم الميليشيات، عبدالملك الحوثي في خطابه الأخير، وكذلك إشارات إيجابية تلقاها المبعوث الأممي بهذا الخصوص من الحوثيين، لكن التخوفات ما زالت قائمة، وفق مراقبين، بأن الميليشيات تستخدم ذلك للمراوغة السياسية وكسب الوقت، كما فعلت كل مرة عند اقتراب هزيمتها.