ميليشيا الحوثي تحاصر المدنيين بالخنادق في الحديدة

واصلت ميليشيات الحوثي استعداداتها لخوض حرب شوارع في مدينة #الحديدة وتضييق الخناق على السكان، وبث الخوف والرعب في أوساطهم من خلال الاستمرار في حفر المزيد من الخنادق وإقامة السواتر الترابية والحواجز الإسمنتية في عدد من الأحياء السكنية وسط المدينة وقطع الشوارع الرئيسة في عدة أنحاء من المدينة وخاصة المؤدية إلى منطقة الميناء.

وتزامنت تلك الخطوات مع توزيع الميليشيات مئات الدراجات النارية على عناصرها ونشرهم في الأحياء وتقاطعات الطرق مدججين بالأسلحة الرشاشة والصواريخ المحمولة.

وعلى صعيد متصل، ذكرت تقارير إعلامية انشقاق اللواء الحوثي سعيد أبو بكر الحريري، قائد المنطقة العسكرية الخامسة في الحديدة، معلناً انضمامه إلى صفوف الشرعية.

في الأثناء تتواصل المعارك على جبهات نهم وصعدة والبيضاء ولحج.

إلى ذلك، أفادت مصادر عسكرية على جبهة نهم بمقتل العميد عبد الله عوضة قائد اللواء الرابع حرس جمهوري التابعِ للمتمردين، مع عشرة من مرافقيه بعد هجوم شنه الجيش الوطني على مواقعهم.

وقد فاقمت تلك الخسائر أوضاع الحوثيين مع دنو ساعة الصفر لتحرير الحديدة.