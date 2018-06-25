المالكي: نزع 600 ألف لغم زرعتها الميليشيات بالحديدة

عرض المتحدث باسم تحالف دعم الشرعية في اليمن، تركي المالكي، خلال مؤتمر صحافي، الاثنين، صوراً لقصف آليات ومستودعات أسلحة لميليشيات الحوثي، وأظهرت مقاطع فيديو استهداف العناصر الحوثية بدقة عالية، حيث كانت تختبئ بين الأشجار.



وقال المالكي إن ميليشيات الحوثي تواصل زراعة الألغام لإلحاق الضرر بالمدنيين، مشيرا إلى أن التحالف أزال قرابة 600 ألف لغم أرضي من الأراضي اليمنية.



إلى ذلك أكد تركي المالكي أن الجيش اليمني يواصل تقدمه في صعدة، بدعم من التحالف مشيرا إلى ضبط 8 عناصر من ميليشيات حزب الله اللبناني في عقبة مران.



وأضاف أن الجيش اليمني والمقاومة الشعبية يواصلان تطهير مطار الحديدة.



وأفاد المالكي بإرسال 12 شاحنة إغاثة إلى الحديدة عبر معبر الوديعة.



وأكد أن تحرير الحديدة سيوقف تهريب الأسلحة والصواريخ الباليستية للحوثيين.



وأعلن أن قوات الشرعية نجحت في السيطرة على عدة قرى في محافظة البيضاء وأيضا تمكن الجيش اليمني من السيطرة على مواقع عدة في حرف سفيان غرب تعز.



وقال المالكي إن ميليشيات الحوثي تستغل الأطفال في الأعمال العسكرية، ويتم تجنيدهم بالقوة وتدفع بهم إلى جبهات القتال.



وفي شأن السفن الإغاثية، قال المالكي إن التحالف مستمر في إصدار التصاريح للسفن الإغاثية، فيما تواصل ميليشيات الحوثي منع السفن من دخول ميناء الحديدة.



وتابع "استعرضنا مع الدول الأوروبية المسارات السياسية والعسكرية والإنسانية في اليمن".



إلى ذلك أشار المالكي إلى تعنت ميليشيات الحوثي في إيجاد حلول سياسية في اليمن، وأنها تواصل في تهديد اليمنيين ودول الجوار.



وقال إن ميليشيا الحوثي أطلقت 155 صاروخاً باليستياً باتجاه السعودية.



