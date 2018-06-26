احتدام المعارك شرق صنعاء.. والجيش اليمني يتقدم

احتدمت المعارك، الاثنين، بين قوات الجيش الوطني وميليشيات الحوثي في جبهة #نهم شرق #صنعاء.

وقال مسؤول محلي إن المواجهات تجددت بين الطرفين في مناطق المدفون والقتب وبران والجرجور والعقران عقب هجوم عنيف للجيش الوطني على مواقع ميليشيات الحوثيين، وقد تبادل الطرفان القصف المدفعي.

وأوضح المصدر أن قوات الجيش الوطني تقدمت في عدة مواقع، وأشار إلى أن طيران التحالف شن ثلاث غارات استهدفت مواقع وتجمعات الميليشيات في منطقة المدفون في مديرية نهم.

أما على صعيد #الحديدة، فقد كشف قائد عسكري في الجيش الوطني أن الجيش أحبط محاولات تسلل لميليشيات الحوثي في محيط المطار من الجهة الشمالية وكبدها خسائر فادحة، مشيرا إلى أنه تم تأمين المطار من مختلف الاتجاهات.

فيما ذكرت مصادر عسكرية أنه تم تجهيز ثلاثة ألوية جديدة للانضمام إلى الجيش الوطني استعدادا لشن هجوم واسع لتحرير الحديدة.

في المقابل، لجأت الميليشيات إلى حفر عشرات الخنادق في الشوارع الرئيسية من الأحياء الجنوبية.