اليمن..مصرع 70 حوثيا والميليشيات تعترف بمقتل قيادي بارز

أعلنت ميليشيات #الحوثي عن مقتل أحد قادتها، من دون تحديد مكان وتاريخ مصرعه.

وأصدر ما يسمى المكتب السياسي للحوثيين بياناً نعى فيه القيادي #عبدالناصر_الجنيدي عضو وفد الميليشيات في مفاوضات #الكويت عام 2016، والذي ينتمي إلى محافظة شبوة الجنوبية.

وفيما لم تحدد الميليشيات تاريخ ومكان مقتل الجنيدي رجحت مصادر أن يكون قد لقي مصرعه بغارات تحالف دعم الشرعية، التي استهدفت اجتماعا لعدد من قيادات الميليشيات المطلوبين في قائمة التحالف بمكتب رئاسة الجمهورية بصنعاء مطلع مايو الماضي.



كما لقي قرابة 70 عنصرا حوثيا مصرعهم خلال الساعات الماضية في معارك مع #الجيش_الوطني_والمقاومة وغارات طائرات تحالف دعم الشرعية، في جبهات البيضاء والساحل الغربي وتعز وشمال لحج، وسط تقدم ميداني لقوات الشرعية.



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وصرح العميد عبدالرب الصبحي قائد اللواء 117 مشاة أن "ما لا يقل عن 25 عنصراً من الميليشيات قُتلوا وجُرح آخرون خلال معارك في جبهة قانية بمحافظة البيضاء في حين قتل أكثر من ثلاثين عنصرا من الميليشيات في جبهة الساحل الغربي بغارات لطائرات التحالف استهدفت تجمعات للميليشيات شرق مديريات التحيتا والدريهمي وزبيد، وخلال مواجهات دارت في منطقة الفازة والجاح ومركز مديرية الدريهمي.



وبالتزامن تتواصل المعارك العنيفة شمال محافظة لحج، حيث تقدمت قوات الجيش الوطني باتجاه منطقة الراهدة جنوب شرقي تعز، بعد أن استعادت السيطرة على مواقع ومرتفعات في مناطق القبيطة وحيفان وطور الباحة.



متحدث باسم قوات الجيش الوطني في القبيطة قال: "إن الجيش والمقاومة استعادا أجزاء واسعة من الأطراف الشمالية لمحافظة لحج، حيث سيطرا على جبل القحوص الاستراتيجي في منطقة الجوازعة وجبل الركيزة في المرابحة ومناطق أخرى مجاورة بعد معارك عنيفة أسفرت عن سقوط قتلى وجرحى في صفوف الانقلابيين".