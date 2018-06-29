عاجل

البث المباشر
الحدث اليمن

الجيش اليمني بغطاء من التحالف يسيطر على ميناء حبل في حجة

المصدر: الحدث.نت
رابط مختصر

تمكن الجيش اليمني والمقاومة بغطاء جوي من طيران #التحالف من السيطرة على #ميناء_حبل في محافظة حجة.

واستطاعت فرقة من التشكيل البحري للجيش اليمني، بجانب قوة برية وغطاء جوي من التحالف، السيطرة على ميناء حبل التابع لمديرية حيران في #حجة، بعد معارك مع #الميليشيات_الحوثية.

وأشارت مصادر عسكرية إلى أن الجيش تمكن من استعادة 3 زوارق وأسلحة متنوعة، وقتل عناصر للحوثيين داخل الميناء، كما دمر طيران التحالف عدداً من المركبات الحوثية التي تحمل أعيرة نارية وتعزيزات مرسلة إليهم.

كلمات دالّة

#التحالف, #ميناء حبل, #حجة, #الميليشيات الحوثية

آخر الأخبار

إعلانات

الأكثر قراءة

اختيار المحرر