الجيش اليمني بغطاء من التحالف يسيطر على ميناء حبل في حجة

تمكن الجيش اليمني والمقاومة بغطاء جوي من طيران #التحالف من السيطرة على #ميناء_حبل في محافظة حجة.



واستطاعت فرقة من التشكيل البحري للجيش اليمني، بجانب قوة برية وغطاء جوي من التحالف، السيطرة على ميناء حبل التابع لمديرية حيران في #حجة، بعد معارك مع #الميليشيات_الحوثية.



وأشارت مصادر عسكرية إلى أن الجيش تمكن من استعادة 3 زوارق وأسلحة متنوعة، وقتل عناصر للحوثيين داخل الميناء، كما دمر طيران التحالف عدداً من المركبات الحوثية التي تحمل أعيرة نارية وتعزيزات مرسلة إليهم.

