تمكن الجيش اليمني والمقاومة بغطاء جوي من طيران #التحالف من السيطرة على #ميناء_حبل في محافظة حجة.
واستطاعت فرقة من التشكيل البحري للجيش اليمني، بجانب قوة برية وغطاء جوي من التحالف، السيطرة على ميناء حبل التابع لمديرية حيران في #حجة، بعد معارك مع #الميليشيات_الحوثية.
وأشارت مصادر عسكرية إلى أن الجيش تمكن من استعادة 3 زوارق وأسلحة متنوعة، وقتل عناصر للحوثيين داخل الميناء، كما دمر طيران التحالف عدداً من المركبات الحوثية التي تحمل أعيرة نارية وتعزيزات مرسلة إليهم.
الجيش اليمني بغطاء من التحالف يسيطر على ميناء حبل في حجة
تمكن الجيش اليمني والمقاومة بغطاء جوي من طيران #التحالف من السيطرة على #ميناء_حبل في محافظة حجة.