عصيان في سجن الحديدة.. مواجهات مع الحوثي رصاص وقتلى

سقط عدد من المصابين من نزلاء السجن المركزي في محافظة الحديدة في #اليمن إثر مواجهات مع ميليشيات الحوثي بعد أن أطلقت عليهم الرصاص والغاز المسيل للدموع.

وقامت #ميليشيات_الحوثي، مساء الخميس، بمحاولة نقل أعداد من مساجين السجن المركزي في مدينة #الحديدة إلى محافظة حجة وصنعاء وجهات مجهولة، إضافة إلى نقل المحكوم عليهم بالإعدام إلى الجبهات للقتال في صفوف الانقلابيين، ما أدى إلى استعصاء السجناء واحتجاجهم على هذه القرارات.

Video from the inside walls of Al-Hodeidah province central’s prison after the Houthi militias storming it in order to take prisoners to the front lines of the battle front. Prisoners are calling for help.#Houthi _Crime_In_Hodeidah_Prison pic.twitter.com/1EURs0siDh — معمر الإرياني (@ERYANIM) June 28, 2018

ويعتقد أن الميليشيات الحوثية تنوي نقل السجناء إلى #صنعاء خوفاً من سقوط المدينة بيد الشرعية.

وتطور الأمر إلى اشتباك وإطلاق نار نتج عنه إصابة ثلاثة سجناء، بحسب حصيلة أولية، فيما تحدثت أنباء عن سقوط قتلى.

وذكرت مصادر محلية أن سبعة أطقم للحوثيين قامت بتطويق السجن وإطلاق الرصاص الحي وقنابل الغاز المسيل للدموع.

ونشر وزير الإعلام اليمني، معمر الإرياني، تسجيلاً تداوله ناشطون يمنيون على شبكات التواصل الاجتماعي، قالوا إنه أول #فيديو من داخل سجن الحديدة عقب اعتداء الميليشيات الحوثية على نزلاء السجن بسبب رفضهم لعملية نقلهم إلى مكان آخر.