الجيش اليمني يتقدم بالساحل الغربي.. ومقتل قيادات حوثية

كشفت مصادر يمنية متطابقة، عن مقتل قيادات ميدانية كبيرة من ميليشيات الحوثي الانقلابية، خلال الساعات الماضية، بالمعارك وغارات التحالف، في جبهة الساحل الغربي.

ووفق مصادر ميدانية وأخرى حوثية، فقد شهدت الساعات الماضية مقتل ثلاثة من القيادات البارزة للميليشيات في المواجهات المستمرة بجبهة الساحل الغربي، حيث يحقق الجيش الوطني والمقاومة، بإسناد من قوات التحالف، تقدما ميدانيا متواصلا ضمن عملية عسكرية لتحرير مدينة وميناء الحديدة الاستراتيجي لقطع آخر شرايين الحوثيين البحرية.

وأقرت ميليشيات الحوثي، الجمعة، بمقتل القيادي البارز، إسماعيل عبدالله يحيى زيد الحوثي، في جبهة الساحل الغربي، دون تحديد مكان مقتله، في حين ذكرت مصادر ميدانية أنه لقي مصرعه في أطراف مديرية التحيتا جنوب مدينة الحديدة.

وقدمت قيادات وناشطون حوثيون عبر وسائل التواصل الاجتماعي، التعازي لوالده عبدالله الحوثي، وهو نائب وزير العدل في حكومة الحوثيين الانقلابية غير المعترف بها دوليا، وأحد أبرز قياداتهم.

كما أكد مصدر ميداني، مقتل مسؤول تسليح ميليشيات الحوثي في الساحل الغربي، والقيادي البارز، مازن عبد الله الحاضري، وعدد من عناصر الميليشيات في جبهة التحيتا جنوب الحديدة.

وفي ذات السياق، كشف مصدر عسكري، عن مقتل المشرف الأمني لميليشيات الحوثي في المديريات الجنوبية بالحديدة، المدعو أبو عماد حنيشة، مع عدد من مرافقيه، في غارة لطيران التحالف استهدفتهم بمديرية التحيتا.

وأوضح أن الميليشيات نقلت جثمان حنيشة، الجمعة، وسط تكتم كبير لدفنه في معقل الحوثيين بصعدة (أقصى شمال اليمن) والتي ينتمي إليها.

وكانت الميليشيات عينت حنيشة رئيساً لغرفة العمليات بمحافظة الحديدة، قبل أن يتم تعيينه مشرفاً أمنياً قبل ستة أشهر للمديريات الجنوبية.

يذكر أن ميليشيات الحوثي تكبدت مئات القتلى والجرحى بينهم قيادات ميدانية بارزة، وأسر عشرات العناصر وفرار آخرين خلال المعارك الدائرة في جبهة الساحل الغربي والحديدة.