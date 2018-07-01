الجيش اليمني يواصل التقدم بصعدة.. وفرار الميليشيات

حقق الجيش اليمني والمقاومة، بإسناد من تحالف دعم الشرعية في اليمن، تقدما نوعيا في جبهة صعدة، وتمكن من تحرير مواقع مهمة.

وتقدم الجيش اليمني، متمثلا في اللواء السادس والسابع، وبدعم من طيران التحالف، وتمكن من تحرير المواقع الواقعة قبالة جبل الأزهور، والسيطرة على مواقع مهمة فيها.

وأخذت العمليات العسكرية في محافظة صعدة زخما متسارعا، نتيجة هروب عناصر الميليشيات الحوثية من الجبهات، جراء القوة العسكرية للجيش والمقاومة اليمنية، المدعومة من قوات التحالف.

كما نفذ الجيش اليمني عمليات عسكرية نوعية خلال الأسبوعين الماضيين، قتل فيها ما لا يقل عن 30 حوثيا.

من جانبه، واصل طيران التحالف مساندته للجيش اليمني، بتنفيذ عدة غارات على جبل رازح.

كما تمكن طيران التحالف من استهداف مخازن أسلحة ومنصات صواريخ ومركبات عسكرية تابعة للحوثيين.