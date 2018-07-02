التحالف: تقرير الأمم المتحدة اعتمد على معلومات مغلوطة

قال المتحدث باسم تحالف دعم الشرعية إن الأمم المتحدة اعتمدت على معلومات مغلوطة في تقريرها الأخير.

وأضاف تركي المالكي، خلال مؤتمر صحافي في الرياض الاثنين، إن الجميع يعلم أن هناك مكتبا وحيدا للأمم المتحدة في صنعاء، معتبراً أن البيئة غير مناسبة لعمل المنظمات الأممية.

وأشار إلى المعلومات الواردة في التقرير مستقاة من مواقع محلية.

وأوضح المتحدث باسم تحالف دعم الشرعية أن الحوثيين يقومون بتجنيد الأطفال في اليمن من سن الثامنة.

وأكد المالكي أن الحوثيين يعملون على عرقلة وصول السفن إلى ميناء الحديدة.

واستعرض مناطق السيطرة للجيش اليمني والمقاومة بعد المعارك مع الميليشيات. وقال إن العمليات تستمر لفك الجمود وتليين الحوثيين كجماعة انقلابية.

إلى ذلك، ذكر المالكي أن الحوثيين يستخدمون محافظة صعدة لتخزين وإطلاق الصواريخ.

وعرض المتحدث باسم التحالف صوراً للأسلحة التي ضبطها التحالف والقوات اليمنية من الحوثيين، وكان بعضها إيرانياً، ما يثبت انتهاك إيران للقرار الأممي بشأن اليمن.

كما عرض صوراً لطائرات من دون طيار إيرانية الصنع استخدمتها الميليشيات، وضبطتها القوات اليمنية والتحالف.

وبث المالكي فيديو لاستهداف شاحنة تحمل صواريخ من نوع "بدر". وكذلك مقطعاً آخر لاستهداف عربة نقل أسلحة في محور ميدي، وفيديو لاستهداف زورق من نوع "شارك" كان يهدد أمن الملاحة.