صورة العصر الصادمة من اليمن

في صورة تختزل الوضع المأساوي في #اليمن، زفت إحدى الجامعات اليمنية عدداً من طلابها في "توابيت"، بدلاً من الدفع بهم إلى ميدان الحياة والعمل.

الصورة التي التقطت في حفل تخريج كلية الآداب في جامعة ذمار اليمينة، أشعلت مواقع التواصل الاجتماعي، وهي تجسد مشروع الموت الذي حملته ميليشيات الحوثي لليمنيين ولم تستثنِ فيه أحدا منهم.

في "حفل تخريج الموتى"، لخصت صور نحو 55 طالباً قاتلوا في صفوف الميليشيات المشهد، حيث كان من المفترض أن يحتفوا بتخرجهم إلى جوار بقية زملائهم الخريجين.

ومنذ انقلابها على الشرعية في اليمن، انتهكت ميليشيات الحوثي حقوق الإنسان وزجت بالمئات من طلاب المدارس والجامعات إلى جبهات القتال، واستخدمتهم كدروع بشرية، كما خطفت وابتزت العائلات مستغلةً ظروفهم المعيشية الصعبة، إلى أن أصبح ثلث مسلحي الحوثي من الأطفال المعرضين للإصابة أو الاستغلال الجنسي أو الاضطرابات النفسية أو الموت.