التحالف:٥ سفن بميناء الحديدة لتفريغ حمولاتها و٦ تنتظر

كشف تحالف دعم الشرعية في اليمن، الثلاثاء أن 5 سفن دخلت #ميناء_الحديدة لتفريغ حمولاتها، في حين تنتظر 6 سفن أخرى من أجل الدخول.

كما أضاف أنه خلال ال٢٤ ساعة الماضية تم إصدار ٨ تصاريح لسفن متوجهة للموانىء اليمنية منها سفينه لميناء #الحديدة.

وأشار إلى أن مليشيا الحوثي لا تزال تحتجز السفينة G Muse بميناء الحديده في تعطيل متعمد.

كما لفت إلى أن سفينة بميناء الصليف تقوم بتفريغ حمولتها من القمح.

يذكر أن المتحدث باسم تحالف دعم الشرعية كان أعلن أمس الاثنين في مؤتمر صحفي أن الحوثيين عملوا مراراً على عرقلة وصول السفن إلى ميناء الحديدة.

ولفت إلى أن تحرير مدينة الحديدة ومينائها يجب أن يُستغل من قبل الأمم المتحدة لإيجاد الطرق للوصول إلى حل سياسي، لافتاً إلى أن المبعوث الأممي إلى اليمن أُعطي الوقت والمساحة الكافية، حيث زار اليمن خمس مرات بغرض محاولة جمع الأطراف إلى طاولة الحوار.



