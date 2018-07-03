صرخة من أهالي الحديدة.. ودعوة لمعاينة انتهاكات الميليشيات

دعا سكان وأبناء محافظة #الحديدة المبعوث الأممي مارتن #غريفيث إلى زيارة مدينة ومحافظة الحديدة.



ونقلت وكالة خبر اليمنية للأنباء عن إفادات بعض سكان الحديدة، قولهم الاثنين إن الأمم المتحدة ومبعوثها الخاص، يتجاهلون معاناتهم وتعرضهم للموت والاعتقال والإخفاء القسري وحرمانهم من لقمة العيش من قبل ميليشيات الحوثي.



وأضافوا "على المبعوث الأممي أن يقوم بزيارة إلى مدينة الحديدة ليرى الترسانة العسكرية التي جلبتها الميليشيات الحوثية وقامت بوضعها في الأحياء السكنية، بالتزامن مع قيامها بحفر الخنادق واستحداث المتارس في أسطح العمارات ومنازل المواطنين".



من جهته، أكد المتحدث الرسمي باسم تحالف دعم الشرعية في اليمن، العقيد تركي المالكي، الاثنين، أن تحرير مدينة الحديدة ومينائها يجب أن يُستغل من الأمم المتحدة لإيجاد الطرق للوصول إلى حل سياسي، لافتاً إلى أن غريفيث أُعطي الوقت والمساحة الكافية، حيث زار اليمن خمس مرات بغرض محاولة جمع الأطراف إلى طاولة الحوار.

