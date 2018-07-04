اليمن.. ميليشيا الحوثي ترد على جهود غريفيث بالتصعيد





لم تمنع زيارة المبعوث الأممي إلى اليمن مارتن #غريفيث لصنعاء الحوثيين من مواصلة حشدهم وتصعيدهم العسكري وسط تقارير لوسائل إعلام يمنية حول رفض الحوثيين لتسليم #ميناء_الحديدة للأمم المتحدة.



وأتى تأهب ميليشيات الحوثي ميدانياً تماشياً مع تغير موقفهم السياسي، حيث كشفت مصادر مطلعة إبلاغ قادة الانقلاب المبعوث الأممي رفضهم تسليم ميناء الحديدة، وهو موقف مغاير لما سبق وأكدته في زيارة غريفيث قبل أسبوعين.



إلى ذلك، أفادت المصادر بأن الحوثيين وضعوا شروطا جديدة بخصوص تسليم الميناء لم تكن مطروحة في العرض السابق وهو أن يكون دور الأمم المتحدة إشرافياً أو السماح لفرق التفتيش.



يذكر أن مبعوث الأمم المتحدة الى اليمن كان وصل الاثنين إلى صنعاء في زيارة تستغرق 3 أيام، في اطار جهوده للتوصل الى اتفاق يجنب اندلاع مواجهة عسكرية في الحديدة، غرب اليمن.



وكان غريفيث زار صنعاء في السابع عشر من يونيو الماضي وغادرها بعد يومين.



وبعد لقاءات في صنعاء مع قادة المتمردين الحوثيين، التقى غريفيث الأسبوع الماضي الرئيس اليمني عبد ربه منصور هادي في مدينة #عدن، العاصمة المؤقتة للحكومة الشرعية.

