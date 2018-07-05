المبعوث الأممي: أجريت محادثات "مثمرة" مع زعيم الحوثيين

من المقرر أن يطلع المبعوث الأمم إلى اليمن مارتن غريفيث مجلس الأمن الدولي على نتائج المباحثات التي أجراها في صنعاء وعدن غداة عودته من العاصمة اليمنية حيث التقى زعيم الميليشيا الحوثية عبد الملك الحوثي.



غريفيث الذي أعلن عزمه العودة إلى عدن للقاء الرئيس اليمني عبد ربه منصور هادي مجددا أعرب عن أمله في العمل مع جميع الأطراف من أجل إيجاد حل يعيد أولا الأمن والاستقرار إلى الحديدة ويمهد بيئة إيجابية لإعادة إطلاق محادثات السلام في الأيام المقبلة.

وقال غرفيث إنه مطمئن إلى الإشارات الإيجابية التي تلقاها من الأطراف المتنازعة بشأن رغبتهم في التوصل إلى حل.



