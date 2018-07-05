بعد عمليات نوعية.. 5 كيلومترات تفصل الجيش اليمني عن باقم

تقدم مقاتلي الجيش الوطني اليمني في مديرية باقم إحدى مديريات محافظة صعدة في اليمن، مسافات واسعة تجاه مركز المديرية، بعد عمليات نوعية عسكرية نفذها على الحوثيين، أسفرت عن مصرع عدد كبير منهم كما إستعاد أسلحة متنوعة سلبتها الميليشيات من معسكرات عسكرية يمنية، وفرار مجاميع كبيرة من الميليشيات، ليتم ما خطط له بالسيطرة على سلاسل جبلية مهمة وقطع خط الامداد لمليشيا الحوثي.



وأكد قائد اللواء 102 خاصة العميد ياسر الحارثي لـ"العربية" أن قواته سيطرت على سلاسل جبال مزهر والطريق المؤدي إلى قرية مزهر التي تعتبر تحت مرمى نيران الجيش الوطني.



وأفاد الحارثي، أن قرية مزهر تعتبر مطلة على مركز مديرية باقم من الجهه الشرقية بمسافة تبعد 5 كيلومترات ، حيث يسعى الجيش الوطني إستعادتها من الحوثيين لتقدم نحو باقم.



وشدد الحارثي أن الجيش الوطني لا يقتل شيخاً أو طفلاً أو يستغل النساء كما تفعل الميليشيات، وحرص المدنيين على تجنيب أنفسهم من الميليشيات التي تحاول استخدامهم دروع بشرية.



من جهة أخرى قال قائد الكتيبة السادسة الرائد مشعل البيل أن الجيش الوطني سيطر على العديد من التباب والمرتفعات الجبليه في ميسرة مركز مديرية باقم ولا زالت الاشتباكات والتقدمات متواصلة ومستمرة، بإتجاه الطريق المؤدي إلى قرية مزهر.



وأضاف البيل ان عزيمة المقاتلين مرتفعة ومعنوياتهم عالية ولن يتراجعو او يتقاعسوا عن تنفيذ مهماتهم المسنودة اليهم.



هذا ويخوض الجيش والتحالف معركة واسعة من محاور عدة في #محافظة_صعدة طوال الفترة الماضية، حققا خلالها تقدماً بارزاً.



وتمكن الجيش اليمني، بإسناد من التحالف، من تحرير مواقع جديدة في جبهة الملاحيظ بمديرية الظاهر جنوبي غرب محافظة صعدة، المعقل الرئيس لميليشيات الحوثي الانقلابية.