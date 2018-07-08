مقتل عنصر من حزب الله بصعدة والجيش يتقدم إلى وادي زبيد

قُتل أحد عناصر ميليشيات حزب الله، ويدعى كيان اشتر، مع عدد من خبراء إطلاق الصواريخ غير يمنيين بغارة لطائرات تحالف دعم الشرعية في جبهة الملاحيط جنوب غربي محافظة صعدة الحدودية، وفق ما أفادت مصادر عسكرية يمنية، الأحد.



كما استهدفت الغارة، بحسب المصادر، عربة عسكرية كانت تقل الخبراء العسكريين في منطقة عقبة الظاهر، وأسفرت عن تدمير العربة ومقتل جميع من كانوا على متنها.



وفي جبهة الساحل الغربي، قُتل أكثر من 60 عنصراً من ميليشيات الحوثي خلال معارك الساعات الماضية، بينهم القيادي هاشم السنباني.



كذلك ألقت قوات الجيش القبض على عشرات الحوثيين، بينهم القيادي إبراهيم عبده علي معافا، وسيطرت على كميات من الأسلحة التابعة للميليشيات كان إبراهيم معافا يخفيها في منزله بحارة بني يعوقب غرب مدينة التحيتا.



وأشارت مصادر ميدانية إلى أن المواجهات بين قوات الجيش الوطني والميليشيات امتدت إلى منطقة وادي زبيد على مشارف المدينة الأثرية التي يتحصن فيها الانقلابيون.

تحرير مواقع جديدة في كتاف

حرَّر الجيش اليمني، ليلة السبت، مواقع جديدة في مديرية كتاف شرق محافظة #صعدة، بعد اشتباكات عنيفة خاضها ضد #ميليشيا_الحوثي.



وأفاد مراسل "العربية" بأن الجيش، بدعم من التحالف، تمكن من السيطرة على سلاسل جبال الزور والخشباء وقطع خطوط إمداد الحوثيين في جبهة العطفين والمليل شرق صعدة.



كما أسفرت العملية الهجومية، التي نفذها الجيش اليمني، عن مقتل 10 عناصر حوثية وجرح آخرين واستعادة أسلحة متنوعة وبعض الآليات، وفق مصادر.



إلى ذلك، أكد تحالف دعم الشرعية في اليمن استمرار تقدم الجيش الوطني اليمني، بدعم من التحالف، في جميع جبهات القتال خلال الأيام الثلاثة الماضية، حيث تكبدت الميليشيات خسائر كبيرة.



وأكد التحالف مقتل 341 عنصراً من الانقلابيين في الـ72 ساعة الماضية، مضيفاً أن العمليات العسكرية تمكنت من إرباك #منظومة_الاتصالات_العسكرية الحوثية بصعدة، بعد تدمير منظومة الاتصالات التي كانت تقع في مديريتي حيدان ورازح بصعدة، مشيراً إلى أنها كانت تشمل تقنيات متقدمة.