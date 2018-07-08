اليمن.. الميليشيات تهدد زبيد التاريخية جنوب الحديدة

دعا وزير حقوق الإنسان اليمني، محمد عسكر، الأمم المتحدة ومبعوثها لدى اليمن، مارتن #غريفيث، للضغط على #ميليشيات_الحوثي وإخراجها من مدينة #زبيد التاريخية جنوب محافظة #الحديدة.

وتأتي دعوة عسكر مع اقتراب قوات الجيش الوطني في الساحل الغربي من المدينة التاريخية، ثاني أكبر مدن محافظة الحديدة.

من جهتها، ذكرت مصادر سياسية أن غريفيث سيلتقي الاثنين المقبل الرئيس اليمني، عبد ربه منصور هادي، في الرياض، لاستعراض مستجدات التسوية حول الحديدة، حيث يرمي المبعوث الأممي إلى تخفيف التوتر في الحديدة والوصول إلى حل يحيدها عن العمليات العسكرية.



كذلك يأمل غريفيث في إقناع كلا الطرفين بقبول ترتيبات الأمم المتحدة التي ستؤول إلى حل لقضية الحديدة، والسعي لبدء محادثات سلام رسمية حول تسوية شاملة.

بدوره، حث وزير الخارجية اليمني، خالد اليماني، الانقلابيين على التعامل الجدي مع مقترحات المبعوث الأممي ودعاهم إلى اغتنام الفرصة الراهنة للسلام، لأنها قد تكون الأخيرة.