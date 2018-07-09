الجيش اليمني يكبد ميليشيا الحوثي خسائر فادحة في باقم

تمكنت قوات الجيش الوطني في محور علب من إفشال ثلاث محاولات تسلل للمليشيات الانقلابية على مواقع الجيش في التباب البيض والمجازة والهشيمة المطلة على مركز مديرية باقم بمحافظة صعدة.

وأكد قائد اللواء الخامس حرس حدود العميد صالح قروش أن اشتباكات عنيفة دارت بين الجيش الوطني في اللواء الخامس حرس حدود والمليشيا الانقلابية أسفرت عن مقتل عشرات القتلى والجرحى من عناصر المليشيا فيما لاذت بقية عناصر المليشيا بالفرار.

وأفاد بأن مدفعية التحالف استهدفت إحدى تجمعات المليشيا بالقرب من مركز مديرية باقم, كبدت المليشيا خسائر فادحة.